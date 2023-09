Nintendo Switch 2: ecco alcune caratteristiche tecniche, da una voce di corridoio

Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console di Nintendo, è sempre più concreta. Il fatto che fosse presente alla Gamescom 2023, pur se solo per alcuni operatori del settore, ha comunque avviato le inevitabili fughe di notizie, compresa una che la vuole in grado di far girare la demo Matrix Awakens .

Stando al sito Universo Nintendo, Nintendo Switch 2 avrà 12GB di RAM , sfrutterà DLSS 3.1 come sistema di upscaling e avrà il ray tracing, anche se non è chiaro in che misura. Le informazioni sono state ottenute da una fonte considerata attendibile, che pare aver visto la console in una dimostrazione a porte chiuse alla Gamescom 2023. Da notare che la fonte corregge un'informazione precedentemente riportata da Eurogamer, che parlava di DLSS 3.5.

La nuova console

Nintendo Switch 2 sarà compatibile con Nintendo Switch?

Nintendo Switch è ormai alla fine del suo ciclo vitale e, anche se nel 2023 si è messa ancora una volta in mostra con giochi del calibro di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom e Pikmin 4, e anche se finirà l'anno in gloria con Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG, ormai inizia a essere in fortissimo affanno, soprattutto rispetto ai giochi più moderni. Vero è che la corsa alle prestazioni interessa davvero solo a una ristretta cerchia di persone, ma allo stesso tempo sembra essere arrivato il momento di una rinfrescata in casa Nintendo, possibile solo con il lancio di una nuova console.

Cosa offrirà la nuova console di Nintendo, che viene chiamata Nintendo Switch 2 per una questione di mera comodità, lo staremo a vedere. Anche perché la casa di Mario è solita sorprendere tutti con hardware originali e innovativi, che di solito nascondono sempre qualche sorpresa.