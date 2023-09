Starfield bombardato di recensioni negative su Metacritic, come ampiamente atteso

Puntuale come un orologio svizzero, anche per Starfield è arrivato il bombardamento di recensioni negative su Metacritic, dove hanno iniziato a fioccare voti bassissimi messi con pretesti vari. Il più gettonato è sicuramente quello dei caricamenti, ma ce ne sono anche altri, come la presunta vuotezza dei pianeti o le brutte animazioni facciali, nonché alcuni che svelano irrimediabilmente la provenienza delle critiche, tipo: "La solita esclusiva spazzatura di Microsoft, che come al solito ha fatto casino con un'ottima idea," o "Bethesda è già morta come tutti i gli studi di Microsoft," o ancora "Il GOTY 2020 The Last of Us 2 non meritava tanto odio, ora il karma è tornato agli Xboxer."