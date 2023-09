Xbox Project Keystone: l'Xbox economica basata su cloud potrebbe ancora uscire

Conosciamo già Project Keystone, quella che sarebbe dovuta essere l'Xbox economica basata sul cloud gaming, di cui lo stesso Phil Spencer aveva parlato spiegando come fosse stata accantonata in seguito a diverse riflessioni interne a Microsoft, ma l'idea che emerge dai documenti trapelati in rete in queste ore è che potrebbe comunque arrivare sul mercato.

Come riferisce Insider-Gaming, l'idea che Keystone possa comunque essere lanciata nel prossimo futuro deriva dalla sua particolare collocazione all'interno di uno dei documenti emersi dall'enorme leak finito online. Sembra infatti che Project Keystone faccia parte dei progetti "finanziati" da Microsoft.

In un elenco generale, i progetti in sviluppo presso Microsoft vengono suddivisi tra quelli non ancora finanziati e quelli "finanziati", ovvero quelli che hanno praticamente passato tutte le fasi della progettazione e sono arrivati praticamente alla soglia della produzione di massa.