Lies of P, trailer di lancio: è ora disponibile anche su PS5 e PS4

Dopo il debutto anticipato di ieri su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, senza costi aggiuntivi per gli abbonati al Game Pass, Lies of P è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e PS4 , come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Neowiz.

Un soulslike per chi ha naso

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Lies of P, il progetto realizzato dal team coreano Round8 Studio ha del miracoloso per quanto appare solido, curato e ben realizzato in ogni sua parte.

Le influenze delle produzioni FromSoftware sono evidentissime e da questo punto di vista il gioco segue in maniera rigorosa le regole stabilite dallo studio di Hidetaka Miyazaki, ma senza perdere la propria personalità e anzi introducendo un paio di idee molto interessanti, come le armi componibili.

Come accennato in apertura, Lies of P può essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo dagli abbonati al Game Pass su Xbox e PC, mentre le versioni PS5 e PS4 vengono vendute a un prezzo decisamente conveniente se rapportate alla qualità e ai contenuti del pacchetto: 59,99€.