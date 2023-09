Lies of P: ottimi voti dalla critica per il soulslike di Pinocchio

Tempo di voti della critica per il soulslike Lies of P, che ha ricevuto dei giudizi mediamente ottimi, anche se con alti e bassi.

Osservandoli bene si nota che la forchetta dei voti va dal 10 al 6, con una prevalenza di 9 e 8. In generale, le recensioni più positive lodano il gioco come il miglior soulslike non di FromSoftware, dotato di un ottimo sistema di combattimento e di uno scenario davvero affascinante.

I più critici, invece, raccontano di un gioco che non riesce a cogliere l'essenza del genere e che ha diverse pecche proprio nel sistema di combattimento. Tutti concordano comunque nell'ottimo uso fatto dagli sviluppatori della proprietà intellettuale di Pinocchio, riletta in modo decisamente creativo e originale.