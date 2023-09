PlayStation Plus Extra e Premium, settembre 2023: i giochi PS5 e PS4 del mese annunciati da Sony

Sony ha annunciato quali sono i giochi PS4 e PS5 che saranno aggiunti al catalogo delle fasce di abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium a settembre 2023 . Come sempre, gli abbonati potranno scaricare e giocare tutti i titoli elencati senza dover sostenere costi aggiuntivi. Tutti i giochi saranno disponibili a partire da giovedì 19 settembre 2023.

Alcuni dei titoli più rilevanti

Il catalogo di PS Plus si arricchisce

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è una versione riveduta e corretta di NieR Replicant, prequel di NieR Automata. "Il protagonista è un giovane di buon cuore che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, alla ricerca dei "Versi sigillati"." Niente è come sempre in questo piccolo gioiello firmato Yoko Taro.

13 Sentinels: Aegis Rim è un gioco di ruolo giapponese di grandissima qualità, secondo alcuni addirittura il migliore degli ultimi anni, dotato com'è di una trama complessa e avvincente che mescola le vicende di un nutrito gruppo di personaggi, attivi su diverse linee temporali. Se ve lo siete perso al momento dell'uscita, questo è il momento giusto per recuperarlo e capire come mai è diventato un gioco di culto.

Sid Meier's Civilization VI è l'ultimo capitolo dell'acclamata serie di strategici 4X in cui bisogna guidare una civiltà dalla sua fondazione, fino allo spazio profondo. È un titolo sfaccettato e intrigante che consente di selezionare decine di leader, di costruire centinaia di unità e di giocare come si preferisce, raggiungendo il tipo di vittoria desiderata.