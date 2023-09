Dragon Quest 3 HD-2D Remake: lo sviluppo precede bene, dice Yuji Horii

Durante il World Cosplay Summit 2023 di Nagoya, la rivista nipponica ha avuto modo di intervistare l'autore della serie Dragon Quest, il quale ha fatto anche menzione dell'interessante remake in stile "HD-2D" che è stato annunciato a maggio 2021 ed è poi praticamente scomparso dai radar, dal punto di vista di materiali pubblicati.

Siamo da tempo in attesa di informazioni su Dragon Quest 3 HD-2D Remake e qualcosa è arrivato da un'intervista all'autore Yuji Horii sulle pagine di Famitsu ma i dettagli non sono molti al di là del fatto che lo sviluppo sta procedendo bene e velocemente .

Dragon Quest 3 HD-2D: un'immagine di un combattimento

Horii ha spiegato che è coinvolto solo parzialmente nel progetto di remake, più che altro come supervisore, essendo l'autore dell'originale nonché responsabile dell'intera serie.

"Per quanto riguarda Dragon Quest III, io ho creato il gioco originale e dunque lo conosco molto bene, dunque mi limito a dare consigli e linee guida su come portare avanti lo sviluppo, spiegando anche come dovrebbero essere eseguite le variazioni", ha riferito il designer nell'intervista.

Sul fronte dei lavori, "Dragon Quest III HD-2D sta progredendo piuttosto velocemente", ha inoltre riferito, mentre per quanto riguarda Dragon Quest XII, altro gioco ovviamente molto atteso, non ha potuto riferire praticamente alcun dettaglio.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake è il rifacimento dello storico terzo capitolo della serie, ricostruito con il particolare stile grafico che riproduce il 2D delle origini con una tecnica in 3D molto piacevole, come abbiamo visto anche con Octopath Traveler.