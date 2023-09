Xbox e i leak: Phil Spencer afferma che le informazioni sono vecchie e invia un messaggio allo staff

Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, con un post su Twitter / X ha parlato dell'enorme fuga di notizie avvenuto nella giornata di ieri, confermando che si tratta di informazioni provenienti da "vecchie email e documenti" e che molto è cambiato da allora. Ironia della sorte, in queste ore è trapelata in rete anche un'email inviata da Spencer allo staff di Xbox in cui parla dell'accaduto.

Per chi non lo sapesse, nella giornata di ieri è apparso in rete un grandissimo numero di dati e dettagli sulle strategie future e possibili acquisizioni di Xbox per i prossimi anni. Tra questi menzioniamo i piani per una console di nuova generazione nel 2028, dei possibili nuovi modelli di Xbox Series X|S in arrivo nel 2024 e il desiderio di Phil Spencer di acquisire Nintendo. Il tutto è stato causato da un singolo documento giudiziario caricato su un sito web ospitato dalla Corte distrettuale degli Stati uniti, che includeva erroneamente tali informazioni sotto forma di allegati.

"Abbiamo visto le conversazioni su vecchie email e documenti", afferma Phil Spencer su Twitter / X. "È difficile vedere il lavoro del nostro team condiviso in questo modo perché così tanto è cambiato e c'è così tanto di cui essere entusiasti in questo momento e in futuro. Condivideremo i piani reali quando saremo pronti."