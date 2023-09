Phil Spencer sogna l'acquisizione di Nintendo, rivela una mail del 2020

In una mail del 2020, emersa a causa di un grave leak relativo alla causa fra Microsoft e FTC, Phil Spencer ha parlato con Chris Capossela e Takeshi Numoto del fatto che un'eventuale acquisizione di Nintendo rappresenterebbe un momento incredibile per la sua carriera.

Acquisire Nintendo

Phil Spencer

"Ho avuto numerose conversazioni con l'amministratore delegato di Nintendo in merito a una collaborazione più stretta e ritengo che, se un'azienda statunitense può avere una possibilità con loro, noi siamo probabilmente quelli nella posizione migliore."

"Sfortuna vuole (fortuna, nel loro caso) che Nintendo sia letteralmente seduta su di un enorme cumulo di denaro, tanto che il suo consiglio di amministrazione fino a poco tempo fa non ha spinto per un ulteriore aumento in merito alla crescita sul mercato o al valore delle azioni."

"Dico 'fino a poco tempo fa' perché il nostro ex membro del CdA di Microsoft, ValueAct, sta acquistando azioni Nintendo in maniera massiccia e ho mantenuto i contatti con Mason Morfit durante le sue acquisizioni. È probabile che spinga per ottenere ancora più quote, il che potrebbe creare delle opportunità per noi."

"Senza questo catalizzatore, infatti, non vedo la possibilità di una fusione a breve termine fra Nintendo e Microsoft, e non credo che un'azione ostile sarebbe una buona mossa, quindi stiamo lavorando sul lungo termine. Tuttavia il nostro CdA ha visto l'intera documentazione su Nintendo (e Valve), e come me è pienamente favorevole a un'acquisizione laddove si presenti l'opportunità."