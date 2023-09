Xbox e i leak: la FTC USA afferma di non aver colpe e punta il dito contro Microsoft

La Federal Trade Commission (FTC) ha puntato il dito contro Microsoft per l'enorme fuga di notizie sul Xbox che ha visto finire online una lunga serie di informazioni su hardware e giochi non ancora annunciati.

La fuga di notizie è nata dagli allegati di un singolo documento giudiziario caricato su un sito web ospitato dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, dove la FTC sta facendo causa a Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari.

A prima vista, il documento PDF sembrava pesantemente redatto come tutti gli altri. Tuttavia, l'utilizzo di Adobe Reader per aprire questo PDF ha rivelato una serie di allegati che illustravano in dettaglio i piani di Xbox, nonché e-mail riservate tra i dirigenti.

Si tratta di un leak enorme e tutti stanno cercando di capire chi ha la colpa per l'errore che ha portato alla scoperta di queste informazioni che ovviamente Microsoft non desiderava finissero sotto gli occhi di tutti.