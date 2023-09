Assassin's Creed Mirage: un trailer svela le caratteristiche della versione PC

Ubisoft ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Assassin's Creed Mirage in collaborazione con Intel dedicato alla versione PC del gioco e le sue caratteristiche, che potrete visualizzare di seguito.

Come possiamo vedere, non mancherà la possibilità di giocare in 4K e 60 o più fps, configurazione permettendo, e il supporto all'HDR. Apprendiamo inoltre che Assassin's Creed Mirage è stato ottimizzato per sfruttare al meglio la tecnologia di upscaling XeSS e per le schede video ARC di Intel, nonché per i processori di tredicesima generazione del produttore di Santa Clara.

Non ci sono dettagli al momento invece sull'eventuale supporto per l'FSR di AMD e il DLSS di NVIDIA, così come i requisiti minimi e raccomandati della versione PC, che supponiamo verranno svelati entro pochi giorni, dato che il lancio è fissato al prossimo 5 ottobre 2023, anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Mentre nel 2024 il gioco arriverà anche su iPhone 15 Pro e Pro Max.