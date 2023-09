Square Enix: il CEO vuole prendere saghe note e trasformarle in AAA

Spiega inoltre che invece di cercare semplicemente di creare nuove proprietà intellettuali, intende " identificare le IP già esistenti che hanno il potenziale per essere potenziate allo stato di AAA, prendendo anche in considerazione il ROI. Così facendo, speriamo di definire una maggior profondità agli strati del nostro portfolio."

In una recente riunione finanziaria, il nuovo CEO di Square Enix ha svelato qual è il suo piano d'azione per la compagnia, spiegando di voler prima di tutto puntare sullo sviluppo di giochi AAA , a partire da IP già note.

Non solo giochi per Square Enix

Il logo di Square Enix

Ovviamente la compagnia giapponese non mira solo a creare videogiochi. Square Enix vuole infatti "continuare a far crescere i segmenti Publication, Amusement e Merchansing" che garantiscono ricavi regolari e mitigano la volatilità del sotto-segmento dei giochi HD (ovvero i AAA per console e PC).

Si tratta quindi di un piano a più strati, come ci si può aspettare, che però pare mirato alla creazione di giochi AAA di alto livello a partire da saghe note. Diteci, quali giochi vorreste vedere ottenere un trattamento AAA?