PlayStation Plus Extra e Premium: 16 giochi lasceranno il catalogo a ottobre 2023

Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Store, svelando così quanti e quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo 17 ottobre 2023 alle 11:00 italiane. In totale sono 16 e includono, tra gli altri, le remaster della serie Yakuza, The Medium, Far Cry 5 e The Quarry.

Vediamo l'elenco completo: