Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile è da oggi al cinema

Tutti gli appassionati di Gran Turismo, ma anche semplicemente chi è alla ricerca di un film pieno di adrenalina e sorpassi al limite, sarà contento di sapere che Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile è disponibile a partire da oggi al cinema. La pellicola, diretta da Neill Blomkamp e distribuita in Italia da Eagle Pictures, parla dell'incredibile storia di Jann Mardenborough un ragazzo che, grazie al suo talento videoludico, è passato dal vincere a Gran Turismo su PlayStation al gareggiare sul serio, a bordo di una Nissan GT-R GT3. Si tratta quindi, di una pellicola perfetta non solo per tutti gli appassionati della serie di Sony / Polyphony Digital, ma anche per coloro che vivono e respirano i motorsport. Quella del giovane britannico, infatti, è la classica storia dell'underdog che grazie al talento, alla testardaggine, ma anche a una buona dose di fortuna, riesce ad emergere. Ecco il trailer:

La trama di Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile I protagonisti di Gran Turismo La storia di un sogno impossibile Il film è ispirato alla storia di Jann Mardenborough, un adolescente appassionato di videogiochi di guida che riesce a trasformare il suo sogno in realtà. Grazie alla sua abilità in Gran Turismo, Jann vince una competizione organizzata da Nissan e da PlayStation che gli permette di partecipare alla GT Academy, una scuola di pilotaggio per i migliori giocatori di eSport. Qui, Jann dovrà affrontare le sfide e le difficoltà del passaggio dal mondo virtuale a quello reale delle corse automobilistiche, con l'aiuto del suo allenatore Jack Salter, un ex pilota che crede nel suo talento. Jann dovrà anche dimostrare il suo valore agli altri piloti professionisti, che lo guardano con scetticismo e disprezzo. Il film segue il percorso di crescita e di successo di Jann, che da semplice giocatore diventa un vero campione del Gran Turismo, passando dai videogiochi a competizioni come la 24 Ore di Le Mans o la Super GT.