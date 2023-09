Xbox Series X|S: nuovi modelli aggiornati trapelano in un leak, uscita nel 2024?

Si tratta probabilmente di piani a questo punto un po' datati perché potrebbero risalire a qualche anno fa, ma provengono proprio dai documenti interni di Microsoft , dunque possono essere presi per buoni almeno per quanto riguarda possibili indicazioni sugli indirizzi futuri.

Dai documenti del processo tra FTC e Microsoft trapela un altro grosso leak sui piani interni della casa di Redmond, in questo caso riguardanti il programma sulle prossime uscite hardware che rivela l'idea di nuovi modelli aggiornati di Xbox Series X|S in uscita nel 2024.

La nuova Xbox Series X "Brooklin"

Il possibile redesign di Xbox Series X nel 2024

Per quanto riguarda Xbox Series X, il nuovo modello aggiornato chiamato in codice Brooklin, che in teoria dovrebbe arrivare a ottobre 2024 (ma i piani potrebbero facilmente essere stati modificati) avrebbe un nuovo design cilindrico, riprendendo comunque la struttura a torre. Si tratta sempre di una macchina da 12 TeraFLOPS con 16 GB di RAM, ma con archivio interno da 2 TB di default.

Si tratterebbe di una console interamente digitale, con supporto per Wi-Fi 6E, nuovo southbridge per migliorare l'input/output, Bluetooth 5.2 e un die da 6nm che dovrebbe portare a un'ulteriore riduzione di dimensioni per la macchina. Anche l'assorbimento energetico dovrebbe essere minore, con una riduzione del 15% e con una nuova modalità standby che riduce del 20% i consumi rispetto a quello attuale. Il prezzo dovrebbe rimanere intorno ai 500 dollari.