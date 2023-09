Synduality: Echo of Ada è stato rinviato, nuovo teaser del gameplay

Synduality: Echo of Ada è stato rinviato da Bandai Namco, che ha pubblicato contestualmente un nuovo teaser del gameplay: il gioco sarebbe dovuto arrivare quest'anno, ma al momento non ha una data ufficiale.

Presentato un anno fa, Synduality: Echo of Ada sarà protagonista di un annuncio al Tokyo Game Show 2023 il prossimo 24 settembre, con ulteriori informazioni sul gioco, che sarà peraltro presente sullo showfloor dell'evento con una demo.

"Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di avere novità sul gioco, ma il team avrà bisogno di un po' più di tempo per preparare il vostro CRADLECOFFIN e il Magus per il lancio!", ha scritto Bandai Namco in un messaggio rivolto ai fan.