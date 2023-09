The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 e 4 arrivano su PS5, periodo di uscita e trailer

NIS America ha annunciato le versioni PS5 di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4.

Saranno disponibili nei primi mesi del 2024 sia in formato digitale su PlayStation Store, acquistabili individualmente, che in formato fisico in un unico pacchetto. L'annuncio è accompagnato da un trailer ufficiale, che potrete visualizzare di seguito.

Sono iniziati anche i preorder per una ricca Collector's Edition dal prezzo di 99,99 dollari su NIS America Online Store, che include una copia dei due giochi, la colonna sonora in digitale, un mini art book, un art book con copertina rigida, una mappa in stoffa, un set di cartoline e un box da collezione.