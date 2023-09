Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, dettagli sui contenuti post-lancio

Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli su quali vetture verranno introdotte, ma sappiamo per certo che queste includeranno i bolidi di Fast & Furious grazie alla collaborazione stretta con Universal Games . Al lancio ad esempio, sarà disponibile la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody guidata da Dominic Toretto (Vin Diesel).

I nuovi contenuti arriveranno con i Season Pass di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, che sbloccheranno una serie di DLC premium e 4 Expansion Pack, ognuno dei quali darà accesso a una nuova location, quattro veicoli e un set di personalizzazione del profilo del giocatore. Ci saranno anche dei DLC gratuiti per tutti gli utenti che verranno pubblicati a cadenza periodica.

Milestone e Mattel hanno presentato oggi i piani per il supporto post-lancio di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged che andranno ad arricchire ed espandere la già variegata offerta del gioco.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, tante vetture e nuove modalità nel sequel

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged è il nuovo capitolo della serie racing arcade di Milestone basata sulle celebre macchinine della Mattel. Nel seguito troveremo oltre 130 veicoli, inclusi per la prima volta anche moto e ATV, nuove ambientazioni e novità sul fronte del gameplay, come le abilità schivata e salto che i giocatori potranno sfruttare per avere la meglio sugli avversari.

Anche la carriera è stata potenziata con l'introduzione di una storia incentrata su quattro protagonisti differenti ed è stato aggiunto un editor dei tracciati, che poi sarà possibile salvare e condividere con altri utenti. Saranno presenti anche tante altre modalità, che sono state presentate in un recente gameplay trailer.