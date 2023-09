Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, un gameplay trailer da Milestone presenta le modalità

Il team di Milestone ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, offrendoci un'ulteriore panoramica del racing game con le macchinine Mattel.

Il filmato in particolare si concentra sulle varie tipologie di gare a cui sarà possibile partecipare. La Elimination Mode è una sfida di resistenza in cui a intervalli regolari i veicoli in ultima posizione vengono eliminati, finché non rimane una sola vettura in gara.

Drift Master invece è una sfida a punti, che si ottengono per l'appunto eseguendo derapate quanto più lunghe possibili. Nella modalità Waypoint invece i giocatori potranno esplorare in lungo e largo le ambientazioni che fanno da sfondo alle piste del gioco, come ad esempio un museo a tema dinosauri o una stazione di benzina con ristorante annesso.

In Grab the Gears i giocatori si affronteranno all'interno di un'arena, con l'obiettivo di raccogliere quanti più ingranaggi possibili sparsi nella mappa e riportarli alla propria base per aumentare il proprio punteggio. Clash Derby invece prevede combattimenti più tradizionali, con i giocatori che dovranno far scontrare i propri veicoli con quelli degli avversari, più l'impatto è forte maggiore sarà il punteggio accumulato.

Non poteva mancare una modalità carriera, intitolata Creature Rampage, con tanto di storia raccontata tramite sequenze a mo' di fumetto. Infine, Hot Wheel Unleashed 2: Turbocharged propone anche un'inedita modalità editor che permette di creare i propri circuiti personalizzati e di condividerli con la community.