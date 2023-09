Stray Children annunciato in trailer per Nintendo Switch, dagli autori di Moon

Il team Onion Games è noto per essere autore dell'RPG Moon , diventato un vero e proprio cult in tutto il mondo, nonostante una distribuzione alquanto difficoltosa al di fuori del Giappone, fino a poco tempo fa.

Un'altra strana storia

A parte questo, si tratta di due storie che sembrano totalmente staccate. Stray Children è una sorta di fiaba un po' oscura, che racconta la storia di un ragazzo che viene risucchiato all'interno di una TV e si ritrova in una terra abitata esclusivamente da bambini.

L'avventura che ne segue è una storia strana, nel tipico stile di Onion Games, e siamo sinceramente curiosi di conoscerla. Il problema è che per vederla al di fuori del Giappone è possibile che ci voglia un bel po' di tempo, se si considera che Moon è arrivato in occidente solo grazie alla versione Remix nel 2020 su Nintendo Switch e l'anno successivo su PS4, mentre la versione originale risale al 1997.

In ogni caso, con la notorietà raggiunta dal team è possibile che anche Stray Children possa arrivare in tempi decisamente più brevi anche dalle nostre parti. Per il momento, possiamo vedere questo primo e affascinante trailer di presentazione in giapponese.