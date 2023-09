Paper Mario: Il Portale Millenario va a 30 fps invece dei 60 di Gamecube?

Non è una dichiarazione, ovviamente, ma una semplice impressione da parte del giornalista: "È fantastico vedere il ritorno de Il Portale Millenario ma... sono sorpreso che il trailer sia solo a 30 fps, considerando che il gioco originale va a 60. Se davvero avessero dimezzato il frame-rate sarebbe sia sorprendente che deludente".

A riferirlo, sebbene si tratti solo di un'impressione, è una fonte piuttosto autorevole, visto che si tratta di John Linneman di Digital Foundry , uno che si può dire abbia "l'occhio clinico" per questo genere di cose, ma non è detto che non stia sbagliando.

Tante migliorie richiedono un prezzo?

Insomma, si tratta ancora si una semplice supposizione in base alla prima impressione fornita dal trailer della nuova versione di Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch, dunque è presto per fare dichiarazioni specifiche.

Si tratta inoltre di una versione ancora non definitiva e mostrata solo attraverso un trailer, dunque c'è ancora tempo per vedere delle eventuali evoluzioni sulla cosa. Considerando che si parla di un gioco uscito originariamente nel 2004 su Nintendo Gamecube, difficilmente non potrebbe andare a 60 fps su Nintendo Switch.

Tuttavia, le migliorie grafiche non sono poche e l'incremento di risoluzione ed effetti potrebbe richiedere un pegno in termini di performance, dunque terremo d'occhio la questione. Annunciato nel corso del recente Nintendo Direct, Paper Mario: Il Portale Millenario è già stato protagonista di un primo video confronto.