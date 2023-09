Paper Mario: Il Portale Millenario, un video confronta il remake per Switch con l'originale

A poche ore dall'annuncio avvenuto durante il Nintendo Direct, ElAnalistaDeBits ci offre un video confronto del remake di Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch con l'originale uscito nel lontano 2004 su GameCube, mettendo in evidenza i cambiamenti e i miglioramenti apportati da Nintendo in questa nuova versione.

Come spiegato dal tech enthusiast nel filmato, il remake per Nintendo Switch può vantare una risoluzione maggiore e texture, illuminazione, geometri, animazioni e non solo di migliore qualità. Inoltre, si passa dal formato video 4:3 impiegato sui cari vecchi TV a tubo catodico allo standard 16:9 odierno.

In generale, l'originale tutt'oggi si difende ancora benissimo, soprattutto grazie al suo peculiare e ricercato stile visivo basato sulla carta, ma indubbiamente il remake ha apportato diverse migliorie a tutto tondo non indifferenti.