Paper Mario: Il Portale Millenario, annunciato il remake per Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di settembre 2023 si è concluso con un annuncio a sorpresa, ovvero quello del remake di Paper Mario: il Portale Millenario. Il gioco sarà disponibile durante il 2024 in esclusiva per Nintendo Switch. Di seguito potrete guardare il primo trailer ufficiale.

Uscito originariamente su Nintendo GameCube nel 2004, è il secondo capitolo della serie Paper Mario, caratterizzata per il suo stile grafico che ricorda la carta e meccaniche da gioco di ruolo. Il rifacimento in arrivo su Nintendo Switch potrà vantare una grafica completamente tirata a lucido.

Il gioco segue le avventure di Mario, che deve trovare le sette Gemme Stella per aprire il Portale Millenario, un antico varco che nasconde un tesoro leggendario. Lungo il suo cammino, Mario si allea con vari personaggi, tra cui alcuni nemici classici come Goomba e Koopa Troopa, e affronta i malvagi Incrociati, una razza aliena che ha rapito la Principessa Peach. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario per GameCube.

Il Nintendo Direct è l'evento di presentazione in cui Nintendo annuncia e mostra i suoi prossimi giochi e prodotti per Nintendo Switch. L'appuntamento di oggi è particolarmente interessante perché andrà a delineare la line-up di giochi in arrivo alla fine del 2023 e all'inizio del prossimo anno, dopodiché è probabile l'arrivo del tanto atteso successore di Nintendo Switch.