Titanfall 2: un nuovo aggiornamento dopo anni riporta i server online, novità in arrivo?

L'update è andato in scena in questi giorni e, da quel momento, è stata rilanciata la rotazione standard di modalità di gioco, con anche nuove aggiunte e il ritorno di modalità già viste che erano state disattivate. Tuttavia, le correzioni vanno a coprire un territorio molto ampio, che comprende anche miglioramenti alle singole mappe e al gameplay.

L'aggiornamento pubblicato nelle ore scorse per Titanfall 2 include diversi miglioramenti al matchmaking , alla stabilità dei server e altri accorgimenti che, di fatto, hanno fatto tornare il gioco pienamente fruibile in multiplayer online, dopo anni di inattività da parte degli sviluppatori.

Qualcosa sembra muoversi dalle parti di Titanfall 2 , con Respawn Entertainment che ha pubblicato il primo aggiornamento maggiore per il gioco dopo anni di totale inattività, riattivando i server e facendo pensare ad altre possibili novità in arrivo , considerando anche una misteriosa menzione all'interno di Apex Legends.

Un easter egg tra Apex Legends e Titanfall

Titanfall 2, uno screenshot

Un altro particolare che sta facendo discutere i fan è un messaggio che sembra essere un riferimento a Titanfall, con una sorta di easter egg nascosto nelle note della recente patch di Apex Legends.

"Trasmissione in arrivo, soggetto: Nessie", seguito dai numeri "1394521200, 1477638000, 1549267200" è il testo di questo strano riferimento, con i numeri che sembrano indicare le date d'uscita di Titanfall, Titanfall 2 e Apex Legends, facendo forse intendere che ci sia qualcos'altro all'orizzonte.

Nonostante sia emerso nei mesi scorsi che Titanfall 3 è stato cancellato dopo 10 mesi di sviluppo in favore di Apex Legends, non è detto che il progetto non sia destinato ad essere ripreso in considerazione. Intanto, Titanfall 2 in questi giorni è tornato di nuovo popolare su Steam grazie a uno sconto del 90%.