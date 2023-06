Titanfall 3 è stato cancellato dopo 10 mesi di sviluppo in favore di Apex Legends

Mohameed Alavi, un ex-sviluppatore di Respawn Entertainment, ha dichiarato che lo studio aveva iniziato i lavori su Titanfall 3, ma che il progetto è stato cancellato dopo 10 mesi di lavoro in favore di Apex Legends, che come sappiamo si è rivelato un grandissimo successo.

In un'intervista cone The Burnnetwork, Alavi ha spiegato che mentre il progetto stava iniziando a prendere forma il team di Respawn si è reso conto di non essere soddisfatto e che mancasse "un elemento rivoluzionario". Proprio in quel periodo PUBG salì alla ribalta, seguito da Fortnite, il che diede l'idea agli sviluppatori di tentare la strada dei Battle Royale, dando così inizio ai lavori su Apex Legends.

"Titanfall 2 è uscito e ha ottenuto i suoi risultati e ci siamo detti "Ok, faremo Titanfall 3". E ci abbiamo lavorato per dieci mesi", ha detto Alavi. "Voglio dire, avevamo nuove tecnologie, più missioni, prime parti giocabili che erano altrettanto buone se non migliori di qualunque cosa avessimo fatto in precedenza. Migliore, ma non rivoluzionario. Non avevamo la stessa sensazione di Titanfall 2, in cui stavamo realizzando qualcosa di rivoluzionario."

"Stavamo cercando di risolvere i problemi del multiplayer, da Titanfall 1 al 2, e poi di nuovo dal 2 al 3, e il team del multiplayer stava morendo. E poi è uscito PUBG." Alcuni membri del team hanno iniziato a giocarci finché a un certo punto "non hanno realizzato una mappa da battle royale con le classi di Titanfall 3".

Stando alla ricostruzione di Alavi, da lì in poi il team abbandonò l'idea di realizzare un sequel di Titanfall 2 e sperimentò internamente le prime idee per Apex Legends in gran segreto, tanto che neppure EA scoprì le intenzioni del team se non dopo sei mesi. Col senno di poi si è rivelata una scommessa vinta, considerando il successo che sta riscuotendo il battle royale dal 2019 a oggi.

Precisiamo in ogni caso che Respawn Entertainment potrebbe riprendere in mano la serie Titanfall. È un'ipotesi che non esclude neppure Vince Zampella, il boss dello studio, che ha ammesso che il team vorrebbe realizzare un nuovo gioco al momento giusto e con l'idea giusta. Staremo a vedere.