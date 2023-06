ASUS ROG Ally ora è disponibile in Italia, ecco dove acquistarla

ASUS ha annunciato la disponibilità nel mercato italiano di ROG Ally, la console/PC portatile alimentata dall'APU Ryzen Z1 che non teme il confronto con Steam Deck e Ayaneo.

Se siete interessati, sappiate che ora è possibile acquistarla al prezzo consigliato di 799 euro presso ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store. Inoltre viene fornita in bundle con un codice per l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate gratuito per 3 mesi.

ASUS ROG Ally è una console portatile basata su Windows 11, il che significa che potrete accedere a tutto il catalogo di Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass. Monta la nuova APU Ryzen Z1 Series di AMD. Costruita sull'architettura Zen 4 con grafica RDNA 3, questo processore monta 8 core, 16 thread che erogano 8,6 teraflop di potenza grafica.

La console inoltre monta 16GB di memoria LPDDR5 da 6400 MHz, 512 GB di memoria PCIe Gen 4, con la possibilità di espanderla con microSD UHS-II. Per lo schermo troviamo un pannello da 7 pollici IPS touchscreen con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz, supporto a FreeSync Premium e luminosità massima di 500 nits.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di ASUS ROG Ally, dove abbiamo analizzato in maniera minuziosa tutte le caratteristiche e i punti di forza di questa accattivante console / PC Portatile.

