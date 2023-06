Avatar: Frontiers of Pandora, prezzo e contenuti di Standard, Gold e Ultimate Edition

Sono iniziati i preorder delle versioni digitali di Avatar: Frontiers of Pandora. Scopriamo tutti i dettagli, prezzi e contenuti della Standard Edition, Gold Edition e Ultimate Edition dell'atteso action open world di Ubisoft e Massive.

Iniziamo dal pacchetto base, ovvero la Standard Edition. È acquistabile al prezzo di 79,99 euro per PS5 e PS4 su PlayStation Store e per Xbox Series X|S e One su Xbox Store. La versione PC è invece prezzata 69,99 euro ed è disponibile su Ubisoft Store.

L'unico extra che include è il bonus di prenotazione, rappresentato dal pacchetto Erede di due Mondi, che include un set di oggetti estetici per il personaggio e una skin per arma. Inoltre, su PS5 c'è in esclusiva il pacchetto "Guerriero Aranahe", di cui tuttavia al momento non sono noti i dettagli.

La Gold Edition di Avatar: Frontiers of Pandora è acquistabile al prezzo di 109,99 euro su tutte le piattaforme tramite PlayStation Store, Xbox Store e Ubisoft Store. Oltre al gioco base e il bonus di prenotazione sopracitato, comprende anche il Season Pass, che include:

2 DLC

Una montatura banshee unica

Pacchetto "Resistance Equipment" con un set di equipaggiamento e un'arma

Infine abbiamo la Ultimate Edition, in vendita al prezzo di 129,99 euro su PlayStation Store, Xbox Store e Ubisoft Store. Oltre a tutti i contenuti delle edizioni sopracitate, include anche il pacchetto Ultimate, che comprende:

Pacchetto Estitico Eredità dei Sarentu, con un set di oggetti estetici, una skin per arma premium e un set estetico per la banshee

Pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu con un set di equipaggiamento e un'arma unica Artbook digitale

Vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre 2023. Ieri abbiamo visto il gioco in azione all'Ubisoft Forward, dove è stato presentato un gameplay trailer esteso.