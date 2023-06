Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, svelati i bonus a tema The Witcher e Gwent

A prescindere dalla piattaforma e lo store di riferimento, i giocatori che acquisteranno Cyberpunk 2077: Phantom Liberty potranno riscattare una serie di ricompense gratuite a tema The Witcher 3 e Gwent, a patto che siano in possesso di uno di questi giochi.

La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale del gioco, dove CD Projekt RED ha dettagliato i bonus per gli iscritti al programma "Le Mie Ricompense". Nello specifico otterrete alcuni capi di vestiario griffati The Witcher e Gwent, nonché la Gwynbleidd, una spada ispirata a quella di Geralt di Rivia, che potrete, e la Pistola Ustione.

Leggiamo i dettagli di questi extra, che potrete visualizzare anche nel tweet sottostante:

Gilet Raróg : Insossa lo spirito della ribelione per mostrarlo a tutta Night City! Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

: Insossa lo spirito della ribelione per mostrarlo a tutta Night City! Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Giacca della Caccia Selvaggia : Il Bianco Gelo non ti toccherà mai con questa giacca. Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt.

: Il Bianco Gelo non ti toccherà mai con questa giacca. Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt. Gwynbleidd : Brandisci la spada ispirata al leggendario Lupo Bianco in persona e falcia i tuoi nemici senza pietà. Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt.

: Brandisci la spada ispirata al leggendario Lupo Bianco in persona e falcia i tuoi nemici senza pietà. Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt. Pistola Ustione : Gioca al meglio le tue carte e scatena il fuoco dell'inferno sui tuoi nemici! Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di Gwent: The Witcher Card Game.

: Gioca al meglio le tue carte e scatena il fuoco dell'inferno sui tuoi nemici! Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di Gwent: The Witcher Card Game. Maglietta Gwent: Quando la battaglia chiama, prendi il tuo mazzo ed equipaggia questa favolosa maglietta. Night City non sa cosa l'aspetta. Disponibile in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per i giocatori di Gwent: The Witcher Card Game.

Per ottenere tutti questi bonus digitali dovrete creare un account GOG e seguire i passaggi indicati sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077, che trovate a questo indirizzo. Non hanno una data di scadenza, quindi potrete riscattarli in qualsiasi momento una volta uscita l'espansione Phantom Liberty, che vi ricordiamo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 26 settembre 2023. Per ingannare l'attesa potete leggere il nostro provato.