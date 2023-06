Star Wars: Outlaws, analizziamo il trailer dell'Ubisoft Forward

"In qualche modo, 1313 è tornato," abbiamo pensato, parafrasando la famigerata battuta di Poe Dameron ne L'ascesa di Skywalker, mentre guardavamo il trailer di Star Wars: Outlaws. Il nuovo gioco di Massive Entertainment parrebbe quasi essere l'erede spirituale di quell'avventura in terza persona che LucasArts non era mai riuscita a finire: niente Jedi - almeno, così sembra - ma cacciatori di taglie, farabutti e manigoldi nel sottobosco criminale della galassia lontana lontana più famosa della cultura pop.

Un po' stealth e un po' shooter

Kay Vess e ND-5 in una scena del gioco

La protagonista di Star Wars: Outlaws si chiama Kay Vess e Ubisoft ci ha anticipato che tenterà uno dei colpi più ambiziosi della storia della galassia in uno dei suoi momenti più bui. Siamo nel periodo che intercorre tra L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, scelto per un preciso motivo: è in questi anni che l'Impero sta dando attivamente la caccia ai ribelli, mentre ai confini della galassia e nell'Orlo Esterno proliferano i cartelli criminali, i corsari spaziali e i fuorilegge. Lo stesso logo del gioco richiama quello di Solo: A Star Wars Story, il film del 2018 che raccontava la giovinezza di Han Solo.

Kay sembra avere parecchio in comune col lestofante interpretato da Harrison Ford e Alden Ehrenreich; la sua espressione severa potrebbe mascherare un gran cuore e lo dimostra il modo in cui si relaziona con Nix, il suo animaletto da compagnia appartenente alla specie dei Merqaal. A doppiare Nix in lingua originale sarà Dee Bradley Baker, che i più accaniti fan di Star Wars ricorderanno per aver dato voce ai cloni nelle serie animate The Clone Wars e The Bad Batch, ma anche a svariate creature aliene che si esprimono a versi e gorgheggi.

Il trailer comincia in un hangar dei Pyke, il sindacato criminale che abbiamo conosciuto meglio The Book of Boba Fett. Kay ha rubato un manufatto e ora deve svignarsela, ma l'hangar brulica di scagnozzi. A questo punto il gioco somiglia più ad un Uncharted o a un The Last of Us che ai due Star Wars Jedi: Kay, infatti, si muove furtivamente dietro casse e ripari, mentre i Pyke chiacchierano tra loro. Col gioco targato Respawn, però, Outlaws condivide la gestione del compagno di avventura, poiché Nix può essere inviato a distrarre i nemici o ad attivare i pannelli elettronici proprio come Cal Kestis faceva col fido BD-1. Nel trailer, Kay ordina a Nix di schiacciare un pulsante che sposta un carico appeso al soffitto, in modo che lei possa arrampicarsi e usarlo come un riparo semovente.

Nonostante questo stratagemma, Kay viene scoperta da un nemico che dà l'allarme, e allora si scatena il finimondo. La protagonista non è una Jedi, quindi niente spade laser: impugna un blaster che possiamo impostare su tre modalità di fuoco. Quella predefinita infligge danni standard; il modulo Focused permette di caricare un colpo più intenso che frigge gli scudi, permettendo a Kay di stendere un avversario con un bel gancio; infine, la modalità Stun esplode un colpo stordente, che però non vediamo in azione in questo trailer, ma che possiamo ipotizzare serva a mantenere un profilo basso nelle missioni di infiltrazione.

I pianeti esplorabili sembrano molto vasti

Kay può raccogliere anche le armi cadute ai nemici, che però non hanno munizioni illimitate come il suo blaster, ma infliggono molti più danni. Il blaster, tuttavia, può surriscaldarsi un po' come succedeva in Battlefront II, quindi bisogna sparare con cognizione di causa, onde evitare di ritrovarsi indifesi nel momento del bisogno. Nel trailer, Kay a un certo punto si appropria di un fucile blaster A300 e sgomina i Pyke, prima di calarsi all'aperto con un cavo. Fuori l'hangar l'aspetta una specie di speederbike: passiamo quindi da una sequenza da sparatutto in terza persona a un inseguimento in piena regola. Gli indicatori in basso a destra dovrebbero rappresentare l'accelerazione e la durevolezza del veicolo, mentre non è chiaro se sia il giocatore a rallentare il tempo per prendere meglio la mira o una sequenza precalcolata dal gioco vero e proprio.

In rotta per l'insediamento di Jaunta's Hope, Kay apprende dal suo socio ND-5 che i Pyke non hanno preso tanto bene la sua bravata e che per qualche tempo non potrà lavorare per il sindacato. Questo dialogo si traduce in un aggiornamento a schermo sulla reputazione di Kay col sindacato dei Pyke, a conferma che in gioco esiste un sistema a reputazioni che può precludere l'accesso ad alcuni contenuti, anche se probabilmente ci sarà un modo per rovesciare una posizione sfavorevole.