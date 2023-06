Dall'Ubisoft Store arriva la conferma che l'atteso Avatar: Frontiers of Pandora non sarà doppiato in italiano, sebbene siano ovviamente presenti testi e interfaccia di gioco nella nostra lingua.

Purtroppo non dovrebbe stupire più di tanto, visto che questa scelta è sempre più diffusa nel mercato videoludico odierno. Basta pensare ad esempio che anche Alan Wake 2 e Starfield, due dei giochi più attesi del 2023, non avranno il doppiaggio nella lingua del Bel Paese.

Rimane comunque una notizia negativa per il pubblico nostrano e che sicuramente farà discutere, specialmente se pensiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà invece doppiato in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Per ingannare l'attesa vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere sull'action adventure di Ubisoft e Massive.

Ieri durante l'Ubisoft Forward abbiamo visto un gameplay trailer esteso del gioco a cui è seguita l'apertura dei preordini del gioco. Ecco prezzi e dettagli della Standard Edition, Gold Edition e Ultimate Edition.