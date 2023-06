Alan Wake 2 non avrà il doppiaggio in italiano, a differenza del primo

Dalle FAQ ufficiali dedicate ad Alan Wake 2 arriva anche la conferma che il gioco non avrà il doppiaggio in italiano, sebbene siano ovviamente presenti i testi nella nostra lingua, sia per quanto riguarda i sottotitoli che l'interfaccia di gioco.

La questione, sebbene non stupisca ormai più di tanto visto che tale decisione è purtroppo sempre più diffusa nel mercato videoludico, può apparire un po' strana e disorientante soprattutto se si considera che il primo Alan Wake era invece interamente doppiato in italiano.

Certo, la situazione in cui si è svolta la produzione era decisamente diversa: il primo capitolo è infatti stato sviluppo come esclusiva Xbox, con un supporto massiccio da parte di Microsoft che l'ha curato quasi come un gioco first party e fornendo probabilmente a Remedy tutti i mezzi necessari per confezionare un titolo dotato di tutti i crismi della maxi-produzione.

Con Alan Wake 2, Remedy deve fare per conto proprio e ha già fatto capire che dovrà economizzare su alcuni aspetti, come abbiamo visto con le dichiarazioni sul fatto che uscirà solo in formato digitale, proprio per poter risparmiare. Probabilmente, in questa visione, anche alcuni doppiaggi sono stati tagliati.

Certo può far discutere il fatto che sia previsto il doppiaggio in "inglese, francese, tedesco, spagnolo iberico e giapponese" (come riportato dalle FAQ ufficiali) ma non in italiano, che è presente solo per sottotitoli e testi, ma purtroppo questa non è una novità. In effetti, anche Control ha seguito lo stesso principio, nonostante peraltro sia stato pubblicato con il supporto di 505 Games, che ironicamente è un editore italiano.

Su Change.org è stata lanciata anche una petizione per richiedere a Remedy l'inserimento del doppiaggio in italiano in Alan Wake 2, che potete trovare a questo indirizzo, anche se non sappiamo quanta rilevanza potrà avere.

Nel frattempo, Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi in trailer al PlayStation Showcase, con data d'uscita fissata per il 17 ottobre 2023.