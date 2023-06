Corsairs – Battle of the Caribbean annunciato per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Microids e gli sviluppatori di Fishing Catctus Studio hanno annunciato oggi Corsairs: Battle of the Caribbean, il reboot della serie di avventura e strategia ambientato nel mondo dei pirati. Sarà disponibile durante il corso del 2024 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato da alcune immagini, che potrete visualizzare nella galleria sottostante.

In Corsairs - Battle of the Caribbean i giocatori navigheranno nelle acque dei Caraibi, con l'obiettivo di costruire una potente flotta di pirati per affrontare a testa alta i nemici e mettere le mani sul loro bottino, rappresentando Francia, Danimarca, Regno Unito, Spagna o Olanda.

Stando ai dettagli noti al momento, il gioco combina il combattimento tattico con un gameplay orientato alla gestione. Rispetto all'originale Corsairs: Conquest at Sea, le meccaniche commerciali sono state riviste e aggiornate per incoraggiare il giocatore a gestire in modo intelligente la sua flotta e difendere le proprie posizioni commerciali, con la possibilità di migliorare la nave e accedere a un sistema di mappe del tesoro. Anche la meccanica dell'"abbordaggio" è stata rielaborata e ampliata includendo vari classi di soldati e un capitano che prende effettivamente parte alla battaglia.

Il gioco presenta cinque modalità campagne (una per nazione), nonché le modalità Avventura e Schermaglia (modalità rapida) in cui i giocatori affronteranno l'IA o potranno giocare con altri tre utenti tramite il multiplayer locale e online.