Fable sarà all'Xbox Showcase? Jeff Grubb sembra dire di no

Dopo il sibillino messaggio di ieri sembrava che Microsoft stesse confermando la presenza di Fable all'Xbox Showcase, ma il noto giornalista/insider Jeff Grubb ha poi pubblicato una serie di messaggi ancora più contorti, in base ai quali sembra però voler riferire che non crede che il gioco sarà presente all'evento.

Parliamo del tweet pubblicato nelle ore scorse dall'account ufficiale di Xbox, nel quale si vedeva un video in cui una striscia di brillantini porta a uno schermo che rimanda all'Xbox Games Showcase dell'11 giugno, con una musica di sottofondo che richiama in maniera palese quella della serie Fable.



Non solo: anche l'idea stessa della striscia di glitter sembra proprio un richiamo alla polvere di fata e alla traccia luminosa che in Fable ci troviamo a seguire per cercare gli obiettivi delle varie quest. Tanto è bastato per scatenare le aspettative del pubblico, che attende di rivedere Fable da anni, considerando che il primo teaser trailer risale ormai al "lontano" 2020.

In tutto questo, Jeff Grubb è piombato a distruggere i sogni e le speranze, o almeno così sembra: prima ha pubblicato l'immagine di una persona che sta per pestare un rastrello, indicando con questo il fatto che l'account Xbox si sarebbe infilato da solo in un ginepraio e spiegando che, in base a quanto ne sa lui, Fable non sarà presente all'evento.

Secondo Grubb, pubblicare un tweet del genere ha generato delle aspettative che non verranno corrisposte, dunque di fatto auto-provocando un'inevitabile delusione. Tuttavia, la questione è rimasta tutta molto vaga e poco definita, facendo anche pensare a un possibile ripensamento successivo. In ogni caso, Grubb ha riferito di "non sapere nulla di sicuro", forse per chiudere la discussione e tirarsi indietro da questa, visto che i post hanno fatto presto il giro di internet, costringendolo peraltro a cancellare il primo messaggio.

Insomma, dopo la speranza di ieri la presenza di Fable all'Xbox Showcase sembra essere in dubbio, considerando che Grubb è spesso affidabile in questi casi, ma non resta comunque che aspettare fino all'11 giugno 2023 e scoprire la verità all'Xbox Games Showcase.