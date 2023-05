Fable, video ufficiale dell'Xbox Showcase usa la musica della serie, facendo partire le speculazioni

L'account ufficiale di Xbox su Twitter ha pubblicato un video sull'Xbox Games Showcase dell'11 giugno 2023 in cui viene usato un brano tratto dalla colonna sonora della serie Fable.

Naturalmente sono partite subito le speculazioni sulla presenza del gioco di Playground Games durante l'evento o su quella di una raccolta con le edizioni rimasterizzate dei vecchi capitoli. C'è chi pensa con grande ottimismo che potrebbero esserci entrambi.

A ben vedere anche il video in sé sembra fare riferimento in qualche modo a Fable. Nel filmato vediamo qualcuno seguire una traccia di glitter fino a un monitor con sopra il promemoria dell'Xbox Games Showcase ma, visto anche il brano musicale usato, non è difficile vedere nei glitter un riferimento alla polvere di fata. Considerando che il primo teaser di Fable ha come soggetto principale proprio delle fate, non è difficile tirare qualche conclusione.

Naturalmente è anche giusto specificare che per ora siamo di fronte a delle mere speculazioni e che, come sempre in questi casi, non c'è niente di davvero scontato. Non ci resta che aspettare l'11 giugno per saperne di più.