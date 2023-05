Kazuhiro Tsuchiya lascia Capcom, era il produttore di Mega Man e Street Fighter 6

Kazuhiro Tsuchiya, il produttore della serie Mega Man e, più recentemente, di Street Fighter 6, ha lasciato Capcom. La notizia è stata condivisa da Tsuchiya stesso attraverso il proprio profilo Twitter, dove l'uomo ha svelato di aver lasciato l'azienda e di non è più produttore/director. Non è chiaro quali siano i suoi piani in questo momento.

Tsuchiya è diventato una figura chiave in Capcom in un periodo colmo di incertezze, dopo l'abbandono di Keiji Inafune nel 2010. Sotto la sua tutela, il franchise di Mega Man ha registrato una crescita significativa, raggiungendo un totale di 38 milioni di unità vendute, con un impressionante aumento di 7 milioni di unità rispetto al periodo di stagnazione precedente a Mega Man 11.

Tsuchiya ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Mega Man 11, Mega Man X DiVE e di ogni singola Legacy Collection, contribuendo anche a Mega Man Battle Network Legacy Collection che ha venduto oltre un milione di unità a due settimane dal lancio.

Alla fine del 2018, Tsuchiya ha annunciato la sua intenzione di iniziare a lavorare a un nuovo titolo, con la pre-produzione fissata per l'anno successivo. Questi piani sono stati ufficializzati a settembre 2019. Sebbene il progetto non si sia ancora concretizzato, tutti gli indizi fanno pensare che si tratti dell'enigmatico progetto noto come "Taisen", che secondo alcuni materiali trapelati online originariamente doveva essere pubblicato alla fine del 2022. Non sappiamo però se tale progetto sia ancora attivo, soprattutto ora che Tsuchiya non è più parte di Capcom.

Facciamo i nostri migliori auguri a Tsuchiya per i suoi progetti futuri.