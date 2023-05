Wolfenstein 3: MachineGames potrebbe essere al lavoro sul gioco, stando a un annuncio

Wolfenstein 3 potrebbe essere in sviluppo. A farlo capire è stato un annuncio lavorativo di MachineGames, che sta ricercando un Animatore Senior per uno sparatutto in prima persona tripla A non meglio specificato.

Comunque sia, nel testo dell'annuncio possiamo leggere che i candidati devono avere come qualifiche la "passione per i videogiochi, specialmente i giochi immersivi in prima persona" e devono aver "lanciato almeno un gioco tripla A avendo fatto parte dell'intero ciclo produttivo."

Comunque sia, il dettaglio più rivelatore si trova nelle capacità preferenziali, dove si può leggere che sarà data precedenza a chi ha forte familiarità con in titoli di MachineGames.

Uno sparatutto in prima persona che in qualche modo richiede di conoscere i vecchi titoli dello studio di sviluppo, come non pensare a un nuovo Wolfenstein?

Naturalmente va sottolineato che si tratta soltanto di speculazioni e che potrebbe essere tutt'altro, quindi non prendetelo come un annuncio vero e proprio. Diciamo che ci troviamo di fronte a una possibilità concreta.

Attualmente di MachineGames si sa soltanto che sta lavorando a un nuovo gioco di Indiana Jones e a questo progetto misterioso, di cui non è trapelato nulla.