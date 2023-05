Giochi in uscita a giugno 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

L'estate si avvicina a grandi passi e non è certo un caso che le uscite di giugno 2023 siano letteralmente infuocate; a cominciare ovviamente da Final Fantasy 16, che le fiamme le conosce bene: il nuovo capitolo della serie Square Enix si pone come il titolo più importante fra i giochi di questo mese, sebbene non manchino titoli di grande spessore in arrivo nei prossimi giorni su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Potremo mettere infatti le mani su Street Fighter 6, il picchiaduro a incontri definitivo nelle ambizioni di Capcom, con il suo sistema di combattimento migliorato e le tante modalità inedite, oppure esplorare l'inquietante mondo di Sanctuarium da soli o in compagnia nella lunga e appassionante campagna di Diablo 4, il nuovo e atteso episodio della saga action RPG targata Blizzard. Potremo abbandonarci all'orrore di Amnesia: The Bunker o di Layers of Fear, reboot della saga firmata Bloober Team, magari fra una gara e l'altra di F1 23, impegnati a risolvere gli stuzzicanti enigmi di Ghost Trick: Detective Fantasma, alle prese con una missione strategica di Aliens: Dark Descent, con un incontro di AEW: Fight Foreveer o nel mezzo di un divertente match competitivo di Crash Team Rumble.

Street Fighter 6 Street Fighter 6, Chun-Li si prepara all'attacco In uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 2 giugno L'attesa è finita: a giugno Street Fighter 6 farà ufficialmente il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox, offrendoci un roster di personaggi iconici e nuove conoscenze, tutti caratterizzati da uno stile di combattimento peculiare e da un background narrativo che avremo modo di scoprire all'interno delle modalità principali, fra cui spicca uno Story Mode con protagonista il leggendario Ryu, impegnato a gestire il suo potere oscuro mentre affronta gli sgherri della Shadaloo. Nella classica modalità Arcade potremo scegliere un qualsiasi personaggio e cimentarci con una sequenza di scontri che si concluderà con lo sblocco di sequenze e dettagli relativi a quello specifico combattente, mentre il comparto multiplayer garantirà anche in questo capitolo differenti stipulazioni fra match classificati e amichevoli. Troveremo inoltre la novità del World Tour, con i suoi avatar personalizzabili e uno scenario aperto tutto da esplorare. Non siete convinti? La recensione di Street Fighter 6 parla di un vero e proprio capolavoro.

Amnesia: The Bunker Amnesia: The Bunker, il nostro personaggio esplora il sotterraneo In uscita su PC, PS4, XSX e XOne il 6 giugno Dopo una serie di rinvii, il nuovo horror di Frictional Games è finalmente pronto e si prepara a catapultarci all'interno di un'avventura angosciante, ambientata nel periodo della prima guerra mondiale. In Amnesia: The Bunker vestiremo infatti i panni di un soldato tedesco che si risveglia all'interno di un bunker della Linea Maginot senza ricordare chi sia e cosa ci faccia in quel posto: un marchio di fabbrica per la serie. Per risolvere il mistero dovremo esplorare il buio sotterraneo, affrontare le minacce che si nascondono fra i suoi corridoi angusti e trovare gli indizi necessari a ricostruire l'identità del protagonista, facendo però attenzione alle creature che sembrano celarsi nell'oscurità e che puntano a trascinarci con loro: esistono davvero o sono frutto della nostra immaginazione?

Diablo 4 Diablo 4, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 6 giugno Senza dubbio una delle uscite più importanti di giugno, Diablo 4 ci riporta nel magico e oscuro mondo di Sanctuarium per un'ultima battaglia tra le forze del bene e le forze del male da cui dipendono le sorti dell'umanità. La perfida Lilith è infatti stata risvegliata dal suo lungo sonno e desidera plasmare il mondo a sua immagine, scaraventandolo dunque in un incubo di sangue, violenza e morte. Siamo gli unici che possano fermare tutto questo: dopo aver scelto la nostra classe fra le cinque disponibili (Barbaro, Druido, Negromante, Tagliagole e Incantatrice) dovremo esplorare gli iconici dungeon della serie Blizzard, da soli o in cooperativa, alla ricerca di oggetti e ricchezze che potremo però conquistare solo sconfiggendo orde di nemici sempre più potenti e numerosi. In attesa che i server vengano inondati di giocatori e l'endgame prenda piede, abbiamo recensito la campagna di Diablo 4.

Layers of Fear Layers of Fear e i suoi misteriosi scenari In uscita su PC, PS5 e XSX il 15 giugno La serie horror di Bloober Team riparte da zero con Layers of Fear, un reboot che miscela gli elementi dei primi due capitoli e dei rispettivi DLC, proponendo in tutto sei inquietanti storie (due delle quali completamente inedite) e un comparto tecnico mosso dal potente Unreal Engine 5: una soluzione capace di offrire all'esperienza una resa visiva straordinaria, sostanzialmente superiore rispetto agli esordi. Naturalmente la formula di base non cambia: al comando di personaggi confusi e tormentati, spesso e volentieri artisti maledetti, ci troveremo a esplorare scenari mutevoli e a risolvere enigmi che possano fornirci le indicazioni necessarie per proseguire nella nostra ricerca della verità, qualunque essa sia, mentre dietro ogni angolo può nascondersi una presenza in grado di farci saltare dalla sedia.

F1 23 F1 23, una sequenza di gara In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 16 giugno La nuova edizione del gioco di guida su licenza ufficiale FIA sviluppato da Codemasters, F1 23, non solo ci proietta fra le gare dell'attuale campionato mondiale di Formula Uno, ma include anche un'appassionante modalità narrativa, Braking Point 2, in cui seguiremo le vicende di tre piloti appartenenti alla scuderia fittizia Konnensport Butler, determinati a diventare qualcuno nel difficile mondo del motorsport. Non mancheranno ovviamente le opzioni tradizionali, dalle gare veloci al weekend completo, dal campionato alla modalità Mia Scuderia, in cui ci verrà data la possibilità di creare un team personalizzato e competere con le squadre reali per ritagliarci un posto in classifica, sviluppando le nostre monoposto e racimolando punti preziosi. Il multiplayer online potrà infine contare sulla piattaforma RaceNet per l'organizzazione delle leghe e i risvolti social delle sfide competitive. Alcuni giorni fa abbiamo provato F1 23 per testare la sua esperienza di guida migliorata, e non solo.

Aliens: Dark Descent Aliens: Dark Descent, la nostra squadra esplora la mappa In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 20 giugno La celebre saga fantascientifica di Aliens torna a invadere il mondo dei videogiochi con il nuovo strategico firmato Tindalos Interactive, Aliens: Dark Descent. Come da tradizione, la storia che fa da sfondo all'avventura vede un manipolo di soldati USCM che vengono inviati in missione su di un pianeta remoto per raccogliere importanti campioni biologici e sradicare una pericolosa colonia di Xenomorfi. L'incarico si rivela purtroppo più difficile del previsto, e la ferocia degli alieni sorprende i militari, che devono anche guardarsi da una minaccia interna: uno scienziato tra le loro fila lavora per la Weyland.-Yutani e ha il compito di catturare uno Xenomorfo in vita per portarlo sulla Terra. Forte di solide meccaniche in stile XCOM, il titolo prodotto da Focus Interactive promette di non deludere le aspettative dei fan della serie. Abbiamo visto in anteprima Aliens: Dark Descent lo scorso agosto.

Crash Team Rumble Crash Team Rumble, alcuni dei personaggi disponibili In uscita su PS5, PS4, XSX e XOne il 20 giugno Forte del grande successo della N.Sane Trilogy e del quarto capitolo, Activision punta nuovamente sulla popolarità del suo simpatico peramele per lanciare una colorata e divertente esperienza a base competitiva, Crash Team Rumble. Dotato anche di una modalità storia in cui dovremo aiutare Crash a sconfiggere ancora una volta il Dr. Neo Cortex, il gioco sviluppato da Toys for Bob si focalizza infatti sul multiplayer online. In tale frangente potremo scegliere il nostro personaggio da una rosa che include eroi e villain divisi per classe, quindi partecipare a entusiasmanti match di stampo territoriale in cui ci verrà chiesto di raccogliere il maggior numero possibile di frutti Wumpa e "depositarli" presso appositi dispositivi nel tentativo di superare il punteggio dei nostri avversari, mentre tentiamo di metterci i bastoni fra le ruote a vicenda in un susseguirsi di scontri e mosse speciali. Abbiamo provato la beta di Crash Team Rumble alcune settimane fa, ed ecco le nostre impressioni.

Final Fantasy 16 Final Fantasy 16, Clive esegue una mossa spettacolare In uscita su PS5 il 22 giugno Il gioco più importante di giugno, nonché una delle produzioni più attese degli ultimi anni, Final Fantasy 16 debutta in esclusiva su PS5 e ci proietta nel mondo fantasy di Valisthea per raccontare le vicende di un guerriero carismatico, Clive Rosfield, dotato dell'abilità di controllare il fuoco che gli viene donata in seguito a un evento drammatico, che lo segna profondamente e conferisce un nuovo senso alla sua vita, a quel punto votata alla vendetta. Nel corso della lunga e appassionante campagna del gioco dovremo seguire infatti le tracce del misterioso Dominante che ha attaccato il regno in cui viveva Clive, scatenando una sanguinosa guerra in cui ci troveremo inevitabilmente coinvolti, mentre esploriamo il continente in compagnia di fedeli alleati e affrontiamo i più svariati avversari, impegnati al contempo a fare i conti con i conflitti interiori del protagonista. Alcuni giorni fa abbiamo provato per alcune ore Final Fantasy 16, trovando il nuovo capitolo della serie Square Enix un'esperienza matura e complessa sul piano narrativo, dotata di un sistema di combattimento assolutamente spettacolare, di un ritmo notevole e di una colonna sonora epica, capace di accompagnare ed enfatizzare l'azione in maniera davvero perfetta.

AEW: Fight Forever AEW: Fight Forever, Chris Jericho pronto a far danni In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 29 giugno Un altro titolo che si è fatto attendere parecchio, AEW: Fight Forever segna il ritorno di Yuke's ai giochi di wrestling dopo l'addio alla serie WWE 2K, in questo caso con una produzione targata THQ Nordic che porta per la prima volta in un videogioco i lottatori della All Elite Wrestling e i loro spettacolari incontri, nell'ambito di un'esperienza che promette di essere immediata e divertente, slegata dunque dalle meccaniche simulative del passato. Al comando di atleti come MJF, Adam Cole, Bryan Danielson, Chris Jericho, CM Punk e tanti altri, potremo dunque cimentarci con una ricca modalità carriera ma anche match standard, ladder match, Casino Battle Royale, Exploding Barber Wire Death match e altre stipulazioni ancora, approfittando anche di un completo editor per i personaggi e di una modalità multiplayer in cui potremo sfidare giocatori da tutto il mondo.