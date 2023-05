Diablo 4 è incredibile anche per Famitsu: vediamo i voti settimanali della testata giapponese

Come ogni settimana, la famosa testata videoludica giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni e ora possiamo vedere cosa ne pensa dei giochi più recenti. Il nome di punta è ovviamente Diablo 4 che ha ottenuto un ottimo voto, confermando le opinioni della stampa internazionale. Vediamo più precisamente il responso del giornale:

Diablo IV (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/9/9/10 [37/40]

Fallen Knight (PS4, Switch) - 7/6/6/7 [26/40]

Glitch Busters: Stuck on You (PS4, Switch) - 8/8/7/8 [31/40]

Ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura a quattro recensioni per le proprie votazioni, con quattro persone diverse che assegnano quattro voti indipendenti che vengono poi sommati per definire un punteggio che arriva al massimo a 40.

Nel caso di Diablo 4, possiamo vedere che i recensori di Famitsu sono tutti d'accordo sulla bontà dell'opera, con tre nove e un dieci. La media occidentale è un po' più bassa, ma questo non significa che non sia un gioco di qualità. Nella nostra recensione di Diablo 4, abbiamo deciso di non assegnare una valutazione per il momento, in attesa di test più approfonditi.

Parlando degli altri giochi recensiti da Famitsu, Fallen Knight è un gioco d'azione e piattaforme a scorrimento laterale già disponibile. Si tratta di un'opera dal taglio cartoon, che non pare aver particolarmente impressionato la testata giapponese. Un po' meglio invece Glitch Busters: Stuck On You, uno sparatutto in terza persona 3D con cooperativa, molto colorato e caotico.