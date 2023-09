Wo Long: Fallen Dynasty x Lies of P, un trailer svela le armi del crossover

Team Ninja ha pubblicato un nuovo trailer di Wo Long: Fallen Dynasty che presenta le armi in arrivo grazie al crossover con Lies of P, il souls-like con protagonista Pinocchio in uscita il 19 settembre.

Nello specifico i giocatori di Wo Long: Fallen Dynasty potranno utilizzare la spada "Puppet's Saber" e la "Etiquette", che si presenta come un ombrello che all'occasione può essere aperto per parare i colpi nemici in arrivo.

Entrambe le armi verranno rese disponibili dal 27 settembre con un aggiornamento gratuito, in concomitanza con il lancio del secondo DLC di Wo Long: Fallen Dynasty, Conquistatore di Jiangdong.