Wo Long: Fallen Dynasty, data di uscita del secondo DLC, introdurrà nuovi livelli di difficoltà

Stando ai primi dettagli, l'espansione seguirà le sfide che dovrà affrontare Sun Ce dopo la morte di Sun Jian. I giocatori troveranno nuovi stage e tipologie di nemici e armi. Tra le altre novità vengono menzionati dei nuovi livelli di difficoltà e una modalità endgame inedita per i contenuti endgame, di cui purtroppo al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli.

Tramite il sito ufficiale di Wo Long: Fallen Dynasty , Team Ninja ha annunciato la data di uscita del secondo DLC a pagamento del gioco, "Conquistatore di Jiangdong", che sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 27 settembre 2023 .

Continua il supporto post-lancio di Wo Long: Fallen Dynasty

Come accennato in apertura, Conquistatore di Jiangdong è il secondo DLC a pagamento di Wo Long: Fallen Dynasty, che sarà seguito da una terza espansione, "Insurrezione di Jingxiang", in arrivo nel mese di dicembre 2023.

Tutti i DLC pubblicati e in arrivo sono inclusi all'interno del Pass Stagionale venduto al prezzo di 24,99 euro, ma saranno acquistabili singolarmente al prezzo di 11,99 euro ciascuno.