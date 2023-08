Nintendo Switch modello OLED Mario Red Edition rivelato da un leak

La Mario Red Edition di Nintendo Switch modello OLED è stata rivelata da un leak in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare domani pomeriggio. La fonte della notizia è billbil-kun, che finora le ha azzeccate tutte.

Come saprete, domani alle 16.00 verrà trasmesso un Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder, ed è proprio nell'ambito di quell'evento che arriverà il reveal della nuova edizione della console ibrida con schermo OLED.

Stando a billbil-kun, l'unica novità della Mario Red Edition sarà appunto la colorazione rossa per Joy-Con e docking station, mentre mancheranno ulteriori personalizzazioni ispirate alla figura di Mario e al nuovo gioco che lo vedrà protagonista a partire dal prossimo 20 ottobre.

Probabilmente è per questo motivo che il prezzo della nuova edizione non subirà variazioni rispetto alla somma richiesta per l'acquisto di un Nintendo Switch modello OLED, mentre per quanto concerne la possibile finestra di uscita si parla di prima di ottobre.