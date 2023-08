Starfield e Imagine Dragons, una collaborazione in arrivo domani?

Starfield e gli Imagine Dragons saranno protagonisti di una collaborazione che a quanto pare verrà presentata domani, stando al teaser pubblicato su Twitter dalla band. Non si tratta tuttavia dell'unico indizio.

Alcuni fan riferiscono infatti che la mailing list del gruppo include evidenti riferimenti al gioco Bethesda, in particolare l'immagine di un'astronave che lascia dietro di sé una scia di sandwich e un conto alla rovescia che punta al lancio di Starfield.

Si tratterà di un brano inedito pensato per il gioco? Di un video speciale? Di un evento celebrativo in cui suoneranno appunto gli Imagine Dragons? Ancora presto per dirlo, del resto il post pubblicato dalla band non concede alcun dettaglio, limitandosi alla parola "domani".