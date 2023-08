Nintendo Switch 2 forse è stata mostrata a porte chiuse alla Gamescom 2023

Questa indiscrezione è stata parzialmente corroborata da Tom Henderson di Insider Gaming, che afferma di aver sentito voci di corridoio simili anche dalle sue fonti ma che non sa dire con precisione cosa la grande N abbia mostrato durante la kermesse di Colonia e se effettivamente ciò significa che potrebbe arrivare una presentazione ufficiale della nuova console a stretto giro.

La soffiata arriva da un post di Corden su X, dove ha aggiunto che per questo motivo potrebbe essere imminente una presentazione ufficiale della console o la diffusione di leak con i primi dettagli sul successore di Switch.

Nintendo Switch 2, lancio nella seconda metà del 2024?

Stando alle informazioni condivise a luglio dal portale VGC, i primi kit di sviluppo della prossima console Nintendo sono stati già consegnati ai principali partner dell'azienda, che punterebbe a lanciare sul mercato il successore di Switch durante la seconda metà del 2024.

Chiaramente per il momento non c'è davvero nessuna informazione ufficiale e quindi parliamo di rumor e supposizioni da prendere assolutamente con le pinze, in attesa di comunicazioni da parte di Nintendo stessa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che questa settimana andrà in onda un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Bros. Wonder.