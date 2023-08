PlayStation Plus: Sony starebbe lavorando a un nuovo emulatore per i giochi PS2

Ebbene stando quanto appreso dallo youtuber, Sony avrebbe in cantiere un nuovo emulatore che dovrebbe rendere molto più semplice portare i giochi della vecchia console su PS5 e PS4 e di conseguenza in futuro potremmo vedere un numero maggiore di classici approdare all'interno del servizio.

Stando a Mystic l'attuale emulatore che Sony sta impiegando su PS5 e PS4 sarebbe abbastanza complicato da gestire, il che spiegherebbe come mai tanti giochi dell'era PS2 richiesti a gran voce dalla community siano ancora assenti all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium, che fa proprio del retrogaming uno dei punti principali della sua offerta.

Pare che Sony stia lavorando a un nuovo emulatore per i giochi PS2 che dovrebbe garantire l'arrivo di un maggior numero di classici del monolite nero all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium .

Tanti classici dell'era PS2 in arrivo su PS Plus?

Se questa informazione venisse confermata sarebbe sicuramente una buonissima notizia per gli appassionati di retrogaming e in generale chi non disdegnerebbe rigiocare alcuni dei classici PS2 che per un motivo o per un altro non hanno sono stati riproposti sotto forma di remaster.

Giusto per offrire un po' di contesto, al momento i giochi PS2 inclusi nel catalogo del PS Plus Premium sono poco più di venti, meno di un decimo di quelli PS3.