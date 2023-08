PlayStation Store, Offerte di Agosto: gli sconti migliori sui giochi PS5 e PS4

Su PlayStation Store sono tornate le Offerte di Agosto, una promozione che anche stavolta propone un'ampia selezione di giochi PS5 e PS4 disponibili per la prima volta in sconto oppure che hanno raggiunto il miglior prezzo di sempre. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Dagli spettacolari combattimenti di Wo Long: Fallen Dynasty alle corse a tutta velocità di F1 23, dallo spessore simulativo di Football Manager 2023 alle atmosfere cupe e inquietanti di The Callisto Protocol, passando per la nostalgica remaster di Sonic Origins, ecco la nostra tradizionale selezione.

Wo Long: Fallen Dynasty Wo Long: Fallen Dynasty, uno scontro spettacolare Grazie alle Offerte di Agosto, Wo Long: Fallen Dynasty può essere vostro al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, ovverosia 48,99€ anziché 69,99€: una riduzione del 30% che può senz'altro convincere chi aveva rimandato l'acquisto del gioco e stava appunto aspettando uno sconto per potersi lanciare nelle atmosfere della Cina imperiale infestata dai demoni. Sviluppato da Team Ninja, lo studio giapponese autore di Nioh, il gioco ci mette al comando di un guerriero che, dopo essere stato salvato da morte certa, lotta per sopravvivere all'interno di una versione alternativa dell'epoca Han, in cui i Tre Regni sono stati invasi da mostri e creature infernali determinati a conquistare il mondo approfittando del conflitto tra le fazioni umane. Rispetto al già citato Nioh, gli autori hanno completamente ripensato il sistema di combattimento, da un lato semplificandolo tramite l'introduzione di una schivata "universale" che, se eseguita al momento giusto, ci mette al riparo da qualsiasi attacco; dall'altro mantenendo un grado di sfida non indifferente, per via della ferocia dei nemici con cui dovremo lottare. Il risultato finale, come scritto nella recensione di Wo Long: Fallen Dynasty, è un titolo entusiasmante, impegnativo e spettacolare, caratterizzato da scenari suggestivi e convincenti sul fronte del design, nonché da una quantità piuttosto ampia di contenuti, in grado di garantire all'esperienza un'ottima longevità.

F1 23 F1 23, una sequenza di gara Prima promozione in assoluto per F1 23, che scende a 47,99€ anziché 79,99€: uno sconto pari al 40% che può senz'altro ingolosire quegli appassionati di Formula Uno che, per un motivo o per l'altro, avevano finora rimandato l'acquisto della nuova edizione del gioco di guida targato Codemasters. Perdendosi peraltro un gran bell'episodio, stando alla nostra recensione di F1 23. Gli sviluppatori hanno infatti arricchito l'esperienza di tanti contenuti di spessore, dal promettente F1 World con i suoi aggiornamenti all'entusiasmante modalità narrativa Braking Point, andando inoltre a rivedere il modello di guida rispetto al passato per renderlo decisamente più coerente e appagante, grazie anche all'aggiunta di alcuni elementi inediti.

The Callisto Protocol The Callisto Protocol, la prigione messa a ferro e fuoco dagli infetti Il survival horror sci-fi diretto dal padre di Dead Space è disponibile anch'esso al migliore prezzo di sempre, 31,49€ anziché 69,99€ per uno sconto che raggiunge in questo caso il 55% e sarà senz'altro capace di smuovere i ritardatari, quelli che magari avrebbero voluto provare l'esperienza di The Callisto Protocol già al day one ma si sono fatti scoraggiare da alcuni dei limiti del gioco. Non ci troviamo infatti di fronte a un progetto inappuntabile, specie per quanto concerne la sua capacità di creare tensione e spaventare, nonché di proporre design delle mappe davvero convincenti. Sul piano tecnico e artistico però non gli si può dire nulla e il sistema di combattimento ravvicinato rappresenta un'interessante novità all'interno del genere: ne abbiamo parlato nella recensione di The Callisto Protocol.