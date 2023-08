Starfield: preload della versione PC ora disponibile anche su Steam, ecco le dimensioni

Oggi è il 30 agosto 2023 e come promesso Microsoft e Bethesda hanno reso disponibile il preload della versione PC di Starfield in vendita su Steam, in modo che possiate arrivare preparati al lancio del gioco.

Stando a quanto riportato dallo store di Valve, le dimensioni del gioco sono di circa 116,21 GB in totale. Il download dovrebbe includere anche la prima patch di Starfield pubblicata in pre-caricamento un paio di giorni fa, che ha risolto alcuni bug relativi alle quest e migliorato stabilità e performance del GDR fantascientifico di Bethesda.