Sea of Stars, vendite per 100.000 copie al day one: gli sviluppatori ringraziano

Un debutto di successo, in verità, era nell'aria se consideriamo che Sea of Stars ha ricevuto voti eccellenti da parte della stampa internazionale ed era parecchio atteso dagli appassionati di jRPG classici, a cui il titolo si ispira apertamente.

Sea of Stars ha totalizzato vendite per 100.000 copie nel solo day one: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Sabotage, approfittando dell'occasione per ringraziare gli utenti che hanno reso possibile questo importante risultato.

Un inizio promettente

Per una produzione indipendente come Sea of Stars, 100.000 copie rappresentano un inizio eccellente e in questi casi le spese di lavorazione vengono coperte molto rapidamente, ma sarà interessante vedere come verrà recepito il gioco nelle prossime settimane per capire quale sia l'effettivo bacino d'utenza di un progetto simile.

Sappiamo infatti che gli autori puntavano a riprendere alcune meccaniche tradizionali del filone dei jRPG, ma al contempo a introdurre elementi di novità che consentissero all'intero genere di compiere degli importanti passi in avanti. Quest'ambizione verrà premiata adeguatamente?