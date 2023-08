Trovate l'elenco completo delle promozioni sul PlayStation Store, a questo indirizzo (la pagina dedicata ai Doppi Sconti dovrebbe attivarsi in mattinata). Di seguito abbiamo elencato alcune delle offerte più invitanti dei Doppi Sconti del PlayStation Store (con già applicato la percentuale di sconto maggiorata riservata per gli abbonati al PS Plus):

Non fa parte dei Doppi Sconti, ma segnaliamo che ora Final Fantasy 16 è in offerta a 63,99 euro , con uno sconto del 20% sul prezzo standard. Si tratta della prima promozione del gioco su PlayStation Store sin dal lancio. Lo stesso sconto è presente anche per la Deluxe, ora acquistabile a 79,99 euro.

Sono tornati i Doppi Sconti del PlayStation Store , la promozione che propone centinaia di giochi PS5 e PS4 a prezzo ridotto, con gli abbonati a PlayStation Plus che possono accedere a una percentuale di sconto raddoppiata, fino al 70%. Insomma, si tratta l'occasione giusta per recuperare qualche titolo nella lista dei desideri approfittando di importanti riduzioni di prezzo.

Oggi sono iniziati i Doppi Sconti del PlayStation Store, con stuzzicanti offerte sui giochi PS5 e PS4 e percentuali di sconto maggiorate per gli abbonati a PS Plus.

PlayStation Store: al via i Doppi Sconti per PS Plus con tantissimi giochi PS5 e PS4 in promozione