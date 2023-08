Soulframe: cos’è e come sarà la versione fantasy di Warframe

Che cos’è Soulframe

Il primo contatto con Soulframe è stato decisamente d'impatto perché abbiamo visto un mondo estremamente curato e con un flusso di gioco completamente diverso da quello di Warframe

"Quando è nato Warframe, il focus era sul multiplayer, sul fare squadra e sterminare orde di nemici" continua Crookes, "ora vogliamo concentrarci di più sul gioco in solitaria per creare un'esperienza più meditativa". La demo di Soulframe si è aperta con la protagonista addormentata, appoggiata a un ramo e circondata dagli animali della foresta. Svegliatasi, ha iniziato a sentire una voce che la guidava spiegandole il perché della sua missione. L'ambientazione era molto ben dettagliata con un'illuminazione morbida e una vegetazione rifinita.

Il primo combattimento è arrivato dopo poco e lì abbiamo visto materializzarsi le parole degli sviluppatori. Il sistema di parate e contrattacchi ricorda molto quello di Elden Ring (c'era persino lo stesso colpo alla schiena che infligge danno critico) con attacchi mirati, schivate e abilità magiche legate agli elementi. Le battaglie non sono mai state contro più di tre o quattro nemici alla volta e ricordano molto quelle del Paradosso Duviri di Warframe quando si gioca nei panni del Drifter. C'era una strana calma nei momenti d'azione a cui abbiamo assistito, un modo molto interessante di portare avanti un'avventura. I combattimenti non ci hanno mai annoiato e ogni mossa, parata o contrattacco, era studiato, pianificato e ha dato il tempo e lo spazio a chi giocava di processare tutti gli stimoli.

A livello narrativo hanno un ruolo fondamentale il rapporto della nostra società con la natura e la memoria, intesa come relazione con gli avi e con le proprie esperienze gioiose del passato. "Nel corso del gioco incontrerete i vostri antenati, gli parlerete e li potrete convincere a unirvi a voi" ha detto Sinclair. "avrete una dimensione del sogno dove troverete non solo la vostra attrezzatura, ma in cui potrete incontrare i vostri predecessori che hanno deciso di seguirvi dopo aver stabilito lì il loro accampamento. Più procederete nel gioco più quel posto diventerà una piccola città della memoria". Questo sogno del Soulframe è anche il luogo dove investirete i vostri punti abilità e in cui sceglierete dove posizionarvi nella matrice delle tre virtù primarie: Coraggio, Grazia e Spirito. Il gioco avrà una gestione delle abilità simile a quella dei giochi di ruolo action, ma sarà semplificata, con pochi attributi, un sistema di empatia, magie, e classi. Ne abbiamo viste tre, una in sinergia con i lupi (che è possibile cavalcare, accarezzare e chiamare con un'ocarina per attaccare i nemici), una sulle armi a corto raggio, e una sulle magie naturali dal colore verde. Ogni abilità è legata a un antenato, ce ne sono di attive e passive e nella vostra sezione dedicata all'anima, che il protagonista non possiede, ma non sappiamo ancora il perché, potrete equipaggiarle e scambiarle.

A livello strutturale Soulframe sarà un open world con dei dungeon che verranno generati in modo procedurale usando dei set di mattonelle che verranno arricchiti nel tempo, proprio come quelli di Warframe. Ogni ambientazione, poi, avrà ha delle anime perdute, delle entità perse nelle segrete che affronterete e che vi daranno delle abilità passive temporanee. Il livello a cui abbiamo assistito era estremamente dettagliato e pieno di segreti da scoprire come un potenziamento che ha reso fiammeggiante la spada della protagonista o un altro che ha riempito i nemici di fulmini. Una volta terminata la sezione sottoterra, la protagonista è emersa su una pianura circondata da un cielo artisticamente molto curato. L'ambiente non è statico, si evolve in risposta alle azioni di chi gioca come quando la protagonista ha completato un minigioco musicale in cui suonava uno strumento per interagire con una statua e vedere dei ricordi passati. La demo si è conclusa con una battaglia con un boss divisa in due sezioni, la prima contro un umano e la seconda contro un cervo gigante corrotto.

Soulframe sarà un RPG semplificato nel suo modo di gestire le nuove abilità attive e passive con punti guadagnati con l'esperienza e talenti legati agli antenati che si reclutano nel corso del gioco

Questi due nemici ricordavano molto i boss di Elden Ring nei loro attacchi e nei loro movimenti, solo leggermente più semplici da imparare e sconfiggere. Una volta battuti entrambi abbiamo scoperto una serie di segreti relativi alla protagonista e alla sua avventura. Il giocatore, infatti, vestirà i panni di un ex membro dell'Ode, un ordine industrialista determinato a sottomettere la natura in favore del progresso. Sconfitta la prima fase del boss la protagonista è entrata nel mondo del sogno dove ha usato una canzone per purificarlo dall'influenza dell'Ode trasformandolo in un suo alleato. Subito dopo un enorme cervo corrotto li ha attaccati, era grande e deforme ed era accompagnato da della musica bardica stellare con dei cori che ci hanno fatto venire i brividi. Battuto anche il cervo gigante corrotto, l'eroina ha estirpato la lancia maledetta che lo ha trafitto e lo ha purificato ridandogli la sua forma di divinità della foresta. Niente che non si sia già visto, ma emotivamente molto intenso e ben fatto.