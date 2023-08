Suikoden I & II HD Remaster è stato rinviato da Konami a data da destinarsi

Konami ha rinviato Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars. La raccolta sarebbe dovuta arrivare nel corso del 2023 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam), ma ora il lancio è stato posticipato a una data ancora da definire.

La conferma è arrivata con un post su X dell'account ufficiale della serie, dove il team di sviluppo afferma che la decisione è stata presa in modo da garantire che il gioco arrivi nelle mani dei giocatori nelle migliori condizioni possibili, cosa che sarebbe stata impossibile lanciandolo quest'anno, con la promessa di svelare ulteriori dettagli sulla data di uscita definitiva non appena possibile.

"Per quanto riguarda l'uscita prevista di Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune e Dunan Unification Wars, siamo giunti alla conclusione che, nonostante i migliori sforzi del nostro staff di sviluppo dedicato per rilasciare le rimasterizzazioni nel 2023, è necessario altro tempo per garantire la qualità delle prestazioni e l'esperienza di gioco che i nostri utenti meritano", recita il messaggio del team di sviluppo di Konami.